Zwaargewonde bij brand zorgcentrum Culemborg

De brand ontstond in een van de appartementen en werd rond half twee ontdekt door een van de medewerkers. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de zorgorganisatie was de brand snel onder controle en is het vuur niet uitgebreid naar de andere appartementen.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Een woordvoerder van de zorgorganisatie kan niet bevestigen dat het slachtoffer de bewoner is van het appartement waar de brand is ontstaan. Ook wil de instelling niets kwijt over de leeftijd en of het slachtoffer man of vrouw is. Het appartement is nu afgesloten.