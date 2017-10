De Graafschap maakt 2.000 euro winst dankzij transfers

Normaal

,,Er stond dus een operationeel verlies van 1 miljoen tegenover’’, zegt financieel directeur Remon Enting van de Doetinchemse eerstedivisionist op de website van de Superboeren. ,,Nu zal De Graafschap in de Jupiler League normaal gesproken altijd verlies lijden. Een verlies van circa een half miljoen is beheersbaar, mede omdat dit verlies onder meer wordt gecompenseerd door de stadioneigenaren die jaarlijks aandelen bijkopen en de financiers die garant staan voor het tekort in de jeugdopleiding. Dit jaar was het verlies echter twee keer zo groot en dat had een aantal redenen. Ten eerste de nasleep van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de play offs: de boetes en de wedstrijd zonder publiek leverde een strop op van circa 50.000 euro.’’