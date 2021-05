Achterhoek rouwt om De Graafschap, al gloort er hoop: ‘Een ramp voor de club, maar het is nog niet afgelopen’

,,Dit is een ramp voor de club, maar het is nog niet afgelopen. Nu moeten de spelers tonen dat ze mentaliteit in hun flikker hebben’’, zegt oud-trainer, erelid en clubicoon Simon Kistemaker (80) van De Graafschap, nu de tiende promotie van de club dreigt te mislukken.

De Achterhoek rouwt nu het enige redmiddel nog de nacompetitie is. En hoewel vrijwel niemand nog gelooft in die ontsnappingsroute, is er hoop. In de héle regio.

Quote ‘De hele Achterhoek houdt van die club’, zei Guus Hiddink tegen me. Hij heeft geen woord gelogen. Het is echt zo Hans Kraay jr.

Want in tegenstelling tot veel andere betaald voetbalorganisaties is De Graafschap een regionale club. Niet alleen van Doetinchem, maar van de hele Achterhoek. Hans Kraay jr., die begin jaren 90 bijna twee jaar bij de club speelde en met Simon Kistemaker ongeslagen kampioen werd van de eerste divisie, is het met die stelling volledig eens.

,,In 1980 speelde ik met Guus Hiddink in de Verenigde Staten. Ik was 19, hij 35. ‘De hele Achterhoek houdt van die club’, zei hij tegen me. Guus heeft geen woord gelogen. Het is echt zo”, zegt trainer en analist Kraay.

Hans Kraay jr. (rechts) tijdens de presentatie van de biografie 'De Kist' in de Vijverberg, over zijn voormalige trainer Simon Kistemaker (links).