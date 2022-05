Achterhoeker Boyd Lucassen verkiest NAC Breda boven De Graafschap

Lucassen tekent een contract voor drie jaar bij NAC, dat via de play-offs nog kans maakt op promotie naar de eredivisie. In Deventer moest Lucassen, die een aflopend contract had, vertrekken na drie seizoenen. Lucassen kreeg nog wel een verlaagde aanbieding van Go Ahead Eagles, maar die stemde hem ontevreden. Hoewel ook De Graafschap belangstelling toonde, koos de Achterhoeker voor een avontuur in Brabant.

,,De keuze was vrij simpel’’, aldus Lucassen. ,,NAC is een ontzettend mooie club met een trouwe aanhang, iets wat goed bij mij past. Ik ben een speler die hard werkt, veel duels speelt en af en toe gemeen kan zijn.”

Basisplek kwijt

Het huidige seizoen kwam Lucassen tot op heden 28 keer in actie voor Go Ahead Eagles. In totaal speelde de rechtsback 35 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en 28 in de eredivisie. Sinds februari is Lucassen zijn basisplaats kwijt bij de Deventenaren.