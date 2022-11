Af en toe een oprisping, maar vaak ondermaats: het seizoen van De Graafschap in een notendop

Moest de 33-jarige Büttner nu lachen of zijn gezicht in een serieuze plooi trekken, vrijdagavond? De linksback van De Graafschap had net het mooiste doelpunt uit zijn loopbaan gescoord, maar wel met 2-1 verloren van FC Den Bosch.



,,Die gaat de wereld over en voor mij is het leuk, maar het was natuurlijk veel fijner geweest als we gewonnen hadden. Twee doelpunten tegen uit hoekschoppen, dat kan echt niet. Dat is ook een kwestie van mentaliteit.”