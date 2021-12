Afgang De Graafschap tegen angstgegner Helmond Sport

video Kraay jr. brak bij afscheids­woor­den van trainer Simon Kistemaker: ‘Ik houd van je, vriendje’

DOETINCHEM - ,,Er zijn maar weinig mensen voor wie ik zoveel respect heb als voor Simon Kistemaker”, zegt Hans Kraay jr. over zijn dinsdag overleden oud-trainer, van wie hij eerder deze week op emotionele wijze afscheid nam. ,,Hij was dertig jaar lang een van mijn beste vrienden, dat is trouwens best opmerkelijk voor iemand die mijn trainer is geweest.”

24 november