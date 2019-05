AgriBioSource nieuwe hoofdsponsor De Graafschap

De Graafschap en AgriBioSource tekenen een contract voor een seizoen met een optie op nog een jaar. De twee partijen hebben de intentie om meerdere jaren samen te werken.

AgriBioSource, al drie jaar als sponsor verbonden aan de Doetinchemse club, is een bedrijfsonderdeel van Duynie Group en heeft zijn wortels in Doetinchem. Het bedrijf wordt geleid door Doetinchemmer Sjoerd Hermsen en is nu gevestigd in Nijmegen. ABS, zoals de onderneming in de volksmond heet, levert organische reststromen voor de productie van biogas, bodemverbetering en waterzuivering.

Jongensdroom

Hermsen is trots op het hoofdsponsorschap. ,,Het is stiekem een jongensdroom. Ik ben van kleins af aan supporter in hart en nieren van De Graafschap", zegt de Achterhoeker. ,,Ik heb al jaren een seizoenskaart voor de Spinnekop. Door het sponsorschap is de belevenis in de afgelopen jaren iets veranderd. Ik zong altijd graag mee met de supporters, op de hoofdtribune moet ik iets beter letten op wat ik roep en zeg. Maar ik leef nog steeds ontzettend mee tijdens wedstrijden en steun de ploeg waar nodig.”

,,Wij willen samen met De Graafschap bouwen aan de toekomst", zegt Hermsen. ,,Hopelijk is dat op eredivisieniveau, maar ook in de eerste divisie zien wij de samenwerking met vertrouwen tegemoet. De Graafschap is meer dan een voetbalclub. Wij zien er naar uit om de maatschappelijke functie van de club verder uit te rollen.”

Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap, zegt blij te zijn met de samenwerking. ,,Uit de samenwerking spreekt wederzijds vertrouwen. Het bedrijf heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en past daarmee bij onze visie.”