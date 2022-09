Alexander Büttner: ‘Volste vertrouwen dat het goed komt’

Dit zijn de laatste afgeronde transfers in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie

Het is Transfer Deadline Day in Nederland. Clubs speuren massaal naar de laatste buitenkansjes, terwijl de telefoon roodgloeiend staat vanwege interesse in hun spelers. Via dit overzicht blijf je gedurende de dag op de hoogte van de meest actuele transfers in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Volg alle laatste ontwikkelingen live in onze TransferTalk!

2:10