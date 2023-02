Alle seinen staan op rood voor De Graafschap na nederlaag tegen NAC

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst De Graafschap hoeft zich ondanks alle goede bedoelingen langzamerhand weinig illusies meer te maken. De Superboeren hebben met nog veertien speelrondes te gaan zeven punten achterstand op de negende plaats van Roda JC. Die plek is voor nu goed voor het laatste ticket voor de play-offs, maar dat kan de achtste plaats worden als Jong AZ buiten die top acht valt.



Er is ook geen enkele reden om te denken dat De Graafschap nog de play-offs haalt. Daarvoor is een serie zeges nodig. De Graafschap won dit seizoen nog geen enkele keer meer dan twee competitiewedstrijden op rij. En gaat bijna elke keer onderuit tegen een club die ook aanspraak denkt te maken op de play-offs. Alle seinen staan op rood.

Daar kon de wedstrijd tegen NAC ook niets aan veranderen voor De Graafschap. De bezoekers, waar assistent-trainer Richard Roelofsen opnieuw op de bank zat als de vervanger van de zieke Adrie Poldervaart, deden weinig onder voor NAC, maar haalden de trekker niet over voor het doel en verdedigden veel te slap.

Strafschop

Daar kwamen ook beide doelpunten uit voort. Bij de 1-0 vlak voor rust haalde Robin Schouten Doetinchemmer Boyd Lucassen onderuit in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Robin Gansner de bal op de stip legde. Odysseus Velanas, met dertien doelpunten een van de revelaties dit seizoen in de Keuken Kampioen divisie, schoot de bal onberispelijk in de kruising.

En de 2-0 vlak na de pauze was nog schrijnender voor De Graafschap. De verdediging werd compleet het bos in gestuurd. Ezechiel Banzuzi mocht de bal volledig vrijstaand binnen tikken, maar anders was er wel een ploeggenoot van hem geweest die het laatste zetje had kunnen geven. Roelofsen keek het vanaf de zijlijn hoofdschuddend aan.

De Graafschap kreeg zelf alleen in de eerste helft wat kansen. Philip Brittijn, Giovanni Korte en Basar Önal stuitten op Roy Kortsmit. De grootste mogelijkheden waren voor NAC. Elías Már Ómarsson had voor de 1-0 voor twee treffers moeten zorgen. De Graafschap werd in de tweede helft nog nauwelijks gevaarlijk, ook doordat Roelofsen, die een gele kaart ontving voor opmerkingen richting de arbitrage, weigerde aanvallend te wisselen.

Seuntjens

Het echte hoogtepunt van NAC-De Graafschap gebeurde eigenlijk al voor de wedstrijd. Ralf Seuntjens werd in het zonnetje gezet, omdat hij vrij is van lymfeklierkanker. De oud-speler van NAC en De Graafschap kwam in een erehaag van supporters van beide clubs, die het nodige vuurwerk afstaken, aan bij het Rat Verlegh Stadion en liep vlak voor de aftrap samen met zijn zoontje een ereronde. Het was een prachtig moment.

Voor De Graafschap is het lachen wel even vergaan. De club staat nog altijd op de zeer teleurstellende veertiende plaats. Misschien dat er vanavond weer wat reden voor vrolijkheid is in Doetinchem. De Graafschap zit dan in de koker voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Dat toernooi wordt steeds meer de enige kans om wat kleur te geven aan een verder dramatisch seizoen.

NAC Breda-De Graafschap 2-0

40. Velanos 1-0 (strafschop), 55. Banzuzi 2-0. Scheidsrechter: Gansner

Gele kaart: Schouten, Büttner, Fortes (De Graafschap) De Graafschap: Jurjus; Schouten, Fortes, Hillen, Büttner; Brittijn, Valencia (71. De Jong), Neghli (66. Kaandorp); Korte (85. Bisselink), Benschop (71. Haen), Önal(71. Van der Heiden).

