Amsterdamse enclave bij De Graafschap: ‘Dat is te merken binnen de spelersgroep’

De Graafschap oefent in Spanje tegen Peralada

11 december DOETINCHEM - De Graafschap speelt in de winterstop tijdens het trainingskamp in Noord-Spanje een oefenwedstrijd tegen Peralada. Het duel wordt afgewerkt op donderdag 10 januari in Navata (nabij Girona), op het complex waar de Doetinchemse eredivisionist zes dagen verblijft.