Anti-climax voor De Graafschap na bizar slotstuk tegen Helmond Sport: Superboeren grijpen naast directe promotie in waterballet, Roda JC eerste tegenstander in play-offs

30 april DOETINCHEM - De Graafschap is hard op weg naar de eredivisie. Voor het eerst zonder de trouwe achterban op de tribune. Hoe beleven supporters van de Doetinchemse club de promotiestrijd in coronatijd? En hoe hard snakken zij naar de terugkeer in het stadion?