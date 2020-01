Baas geeft visitekaartje af bij De Graafschap: ‘Nooit mijn kop laten hangen’

,,Lekker om eindelijk weer minuten te maken en een aandeel te hebben in de prestaties”, zei Baas (23) vrijdagavond na de thuiszege op MVV (3-2).



De Groninger maakte afgelopen zomer de overstap van Go Ahead Eagles naar De Graafschap. Waar hij bij de club uit Deventer een vaste waarde was, verloor de linksback in de Achterhoek de concurrentiestrijd met Jordy Tutuarima. Na zijn basisplek in het openingsduel met SC Cambuur kwam hij in de eerste seizoenshelft als invaller nog slechts tot 60 speelminuten.