Basisplaats lonkt voor De Graafschap-verdediger Lars Nieuwpoort in cruciaal duel bij Vitesse

poll ‘Hyballa is de ideale trainer voor De Graafschap’

7 mei DOETINCHEM - Peter Hyballa is een topkandidaat voor de trainerspositie van De Graafschap. De 43-jarige Duitser is in beeld als opvolger van de vertrekkende Henk de Jong. Is de voormalig NEC-coach de ideale trainer voor de Doetinchemse eredivisionist?