Basisplaats lonkt voor Opoku bij De Graafschap: ‘Hij wordt fitter en fitter’

Debuut

Opoku, de laatste aanwinst van De Graafschap, maakte in het openingsduel met FC Den Bosch (4-2 zege) al zijn debuut als invaller. Hij scoorde meteen. De middenvelder deed vorige week ook ruim een uur mee in het oefenduel bij Eintracht (0-1 overwinning) , ingelast vanwege de verplaatste competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Serieuze test

,,Of ze een outsider voor promotie zijn? Met hun selectie zijn ze haast verplicht bovenin mee te doen”, stelde Snoei. ,,Maar wij zijn verplicht thuis van Roda te winnen. We moeten voortborduren op de zege tegen Den Bosch. Die wedstrijd begonnen we heel stroef, de tweede helft was beter. Uiteindelijk maakten we gewoon vier goals en creëerden we nog drie grote kansen. Ons spel moet nog beter, maar we zijn op de goede weg.”