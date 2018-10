Bennie Jolink ‘ouwehoert’ over De Graafschap in nieuwe videoreeks

De Hummeloër was direct enthousiast toen deze krant hem vroeg of hij wilde meewerken aan het tweewekelijkse praatje over de Superboeren. ,,Natuurlijk, als ik wat voor De Graafschap kan betekenen doe ik dat graag’’, zegt Jolink. ,,Want ik geloof dat het positief kan uitpakken. Hoe meer over de club wordt gepraat, hoe beter. Nee, we gaan niet zeiken, want daar heb ik een ontzettende hekel aan. De Graafschap is een mooie club en dat wil ik ook overbrengen.’’



Voor De Graafschap-volger Van Steenbergen is het ‘ja’ van Jolink voor het praatje een schot in de roos. ,,Jolink is een aansprekend figuur voor de hele Achterhoek, zoals De Graafschap een club voor de regio is. Bovendien zit hij elke thuiswedstrijd op de tribune én vindt hij er wat van. Ook wel fijn als je over voetbal praat’’, zegt Van Steenbergen.