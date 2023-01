Benschop hoopt los te zijn bij De Graafschap nu doelpuntendroogte voorbij is: ‘Zie mezelf meer als een kapstokspits’

Sylla Sow en De Graafschap voor arbitrage­com­mis­sie: over vijf weken uitspraak

De Graafschap en voetballer Sylla Sow (26) zijn woensdagavond voor de arbitragecommissie in Zeist verschenen. De voetballer was rond met de club uit Doetinchem maar tekende vervolgens bij Go Ahead Eagles.

