Benschop in de spits bij De Graafschap, ook Brittijn terug in de basis

Wondergoal van Büttner zonder enkele waarde, De Graafschap lijdt in Den Bosch zevende nederlaag

DEN BOSCH - Het moet in zijn 334ste competitiewedstrijd in het betaalde voetbal zijn mooiste treffer ooit zijn. Het kan zo maar zijn dat de goal van De Graafschap-linksback Alexander Büttner vrijdagavond in De Vliert in Den Bosch gekroond wordt tot doelpunt van het jaar. Alleen werd het een goal met 0,0 waarde; De Graafschap verloor met 2-1.

4 november