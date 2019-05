Benschop loodst De Graafschap naar zege op SC Cambuur en finale play-offs

DOETINCHEM - De Graafschap blijft op koers voor lijfsbehoud in de eredivisie. De Doetinchemse club wacht na de 2-0 zege van woensdagavond op SC Cambuur nu een dubbele confrontatie met eerstedivisionist Sparta in de finale van de play-offs.

Charlison Benschop was goud waard met twee treffers.



De Graafschap gaat zaterdag (20.45 uur) allereerst op bezoek in Rotterdam. Volgende week dinsdag (20.45 uur) volgt de return op De Vijverberg. De winnaar van het tweeluik speelt volgend seizoen in de eredivisie.

Aanvallende intenties

De Doetinchemmers hadden na de 1-1 van zondag in Leeuwarden een doelpuntloos gelijkspel of overwinning nodig om ten koste van Cambuur de finaleronde te bereiken. De Achterhoekse club voldeed aan die opdracht.



De Graafschap trad aan met aanvallende intenties. Benschop keerde terug in de spits. Fabian Serrarens zakte een linie en nam de plek over van Javier Vet. Delano Burgzorg verving in de voorhoede Furdjel Narsingh.



Sven Nieuwpoort kreeg in het hart van de defensie de voorkeur boven zijn broer Lars.

Benschop

De aanvallende aanpak wierp zijn vruchten af. Na een zenuwachtige openingsfase opende Benschop de score na 24 minuten. De aanvaller kopte een vrije trap van Youssef El Jebli binnen: 1-0.



Drie minuten later ontsnapte De Graafschap aan de gelijkmaker. Nigel Robertha kopte geheel vrijstaand op de lat. Benschop zorgde na 40 minuten met de 2-0 voor verlichting. Hij benutte een strafschop, verkregen door een handsbal van Robbert Schilder bij een vrije trap van El Jebli.



Dat leek een veilige marge. Maar Cambuur had de achterstand kort na rust meteen kleiner kunnen maken. Invaller Kevin van Kippersluis hielp een haast niet te missen kans om zeep.



De club uit Leeuwarden werd daarna steeds dreigender. Omdat De Graafschap zelf via Nabil Bahoui en Leeroy Owusu verzuimde het duel te beslissen, bleef het lange tijd spannend. Maar de Doetinchemse club trok de zege al strijdend over de streep.