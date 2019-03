Benschop terug in de basis bij De Graafschap

De Jong over interesse SC Cambuur: ‘Ze hebben nog niet gebeld’

14 maart DOETINCHEM - De kans is groot dat Henk de Jong komend seizoen terugkeert bij SC Cambuur. Maar de trainer ontkent dat hij al in gesprek is met de eerstedivisionist uit Leeuwarden. ,,Ze hebben nog niet gebeld", stelt de 54-jarige Fries.