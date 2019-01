‘Bij De Graafschap is er meer hectiek dan bij Excelsior’

Het is 7 mei 2017 als een Rotterdams volksfeest in rook opgaat. Uitgerekend ‘kleine broer’ Excelsior stelt de lang gekoesterde landstitel van Feyenoord met een week uit. Het compacte stadion van de Kralingers verandert in een tranendal. Alleen de supporters van Excelsior juichen: hun club handhaaft zich met de memorabele 3-0 zege voor de derde keer op rij in de eredivisie. Een jaar later volgt nummer vier.