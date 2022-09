Bij De Graafschap is het dikke crisis na historisch verlies tegen Almere City

Het was doffe ellende op De Vijverberg vrijdagavond, vlak voor tienen. ‘Schaam je kapot’, zong de aanhang. Tegen Almere City FC leed De Graafschap alweer de vijfde nederlaag van het seizoen. De ploeg staat met vijf punten uit acht duels op een beschamende achttiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Juist tegen Almere City FC was gehoopt op een ommekeer, want op De Vijverberg hadden de Superboeren nog nooit verloren van de ploeg uit de Flevopolder.

Trainer Adrie Poldervaart, met veel klaroengeschal binnengehaald, moet onderhand vrezen voor zijn positie, want het is ongelooflijk zwak wat De Graafschap tot nu toe laat zien.

Countervoetbal

Nadat uit de laatste twee wedstrijden maar één punt was gehaald en De Graafschap afgedaald was naar plek zeventien, besloot Poldervaart het initiatief aan de tegenstander te geven. Almere City FC mocht de bal hebben, De Graafschap zakte terug op eigen helft. De eerste helft hadden de gasten maar liefst 72 procent balbezit.

Niet het voetbal dat de supporters op De Vijverberg willen zien, maar het doel heiligt soms de middelen. Afgelopen maandag verloor De Graafschap met 3-2 bij Roda JC en dat kwam vooral omdat de Limburgers profiteerden van de enorme ruimtes die er achter de Achterhoekse defensie lagen.

Vooral Jan Lammers zag er in Kerkrade een paar keer slecht uit. Gisteren stond de voorstopper samen met Xandro Schenk veel dichter bij zijn eigen doelman Hidde Jurjus en kon daardoor meer in zijn kracht spelen. Voor rust werden er veel minder kansen weggegeven. Enigszins logisch dus, maar haaks op de D’ran-filosofie. Poldervaart beloofde voor het seizoen spektakel, maar koos eieren voor zijn geld. Poldervaart, die de hele wedstrijd als een bezetene coachte langs de lijn, leek het gelijk eerst aan zijn zijde te hebben In de veertiende minuut scoorde De Graafschap een fantastisch doelpunt. Alexander Büttner gaf een geweldige voorzet die door spits Charlison Benschop achter de kansloze doelman Nordin Bakker werd gekopt: 1-0.

Angst

Daarna was het vooral tegenhouden en hopen op een counter. Poldervaart besloot na ruim een uur de wederom onopvallend spelende aanvoerder Siem de Jong uit het veld te halen en met Jesse Schuurman een extra slot op de deur te zetten. Die angst bleek een heel slechte raadgever. Schuurman stond nog geen drie minuten in het veld toen scheidsrechter Teuben de gasten een volledig onterechte strafschop gaf. Jan Lammers zou hands hebben gemaakt, maar kreeg de bal op de kin. Omdat er geen VAR is in de Keuken Divisie, scoorde Lance Duijvestijn vanaf elf meter de 1-1.

En weer zes minuten later had De Graafschap helemaal niets meer aan een verdedigende middenvelder, want er moest plots aangevallen worden. Anthony Limbombe ontsnapte aan de aandacht en de voormalig speler van NEC was uiterst koelbloedig: 1-2.

De Graafschap-Almere City FC 1-2 (1-0).

14. 1-0 Benschop, 65. 1-1 (pen.) Duivestijn, 72. 1-2 Limbombe. Scheidrechter: Teuben.

Gele kaart: Büttner. De Graafschap: Jurjus 6; Fortes 6, Lammers 6, Schenk 5,5 (85. Haen -), Büttner 7; Brittijn 6, De Jong 5,5 (63. Schuurman -), Bouihrouchane 5 (73. Valencia -); Önal 5, Benschop 7 (46. Gravenberch), Korte 5 (73. Schouten -).

