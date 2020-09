Bij De Graafschap zijn nu alle ogen gericht op Joey Konings

Konings (22) maakt meteen één ding duidelijk: de aanleiding voor zijn eerste basisplek is allerminst prettig. Hij gunt Seuntjens - zeker een maand aan de kant met een enkelblessure - een voorspoedig herstel. Maar de van Heracles Almelo overgekomen aanvaller is na drie reservebeurten tegelijkertijd dolblij met zijn kans.

,,De afgelopen weken waren best moeilijk voor me”, zegt Konings, in de voorbereiding vier keer trefzeker. ,,Ik ben niet naar De Graafschap gekomen om op de bank te zitten. Daar had ik in eerste instantie ook geen rekening meegehouden. Maar de trainer (Mike Snoei, red.) bepaalt. En Seuntjens is gewoon een steunpilaar. Ik moest de keuze accepteren, hoe teleurstellend ook, en wachten op mijn kans.”