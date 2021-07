Bittere pil voor fans: geen volle bak bij openingsduel De Graafschap-Roda JC

De Graafschap start de competitie op zaterdag 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Roda JC. De verwachting was dat er dan alle fans aanwezig mochten zijn, maar dat is niet het geval.



De aangescherpte maatregelen van vrijdagavond blijven zeker tot 13 augustus van kracht. Dit betekent dat er in voetbalstadions 1,5 meter afstand moet worden gehouden en dat er alleen zitplaatsen mogen worden gebruikt. Met testen voor toegang zou de maximale capaciteit twee derde van stadion De Vijverberg (normaal gesproken een capaciteit van 12.600) kunnen zijn.



Vorig seizoen speelde De Graafschap in het begin van de competitie voor zo’n 3.000 toeschouwers de thuisduels met FC Den Bosch, Roda JC en NEC. Daarna was er helemaal geen publiek meer welkom.



De Graafschap heeft tot nu toe zo’n 5400 seizoenkaarten verkocht.