Blijft De Graafschap koel genoeg in promotiestrijd?

De Jong: ‘Vol voor de winst in Almere’

16 mei DOETINCHEM - De Graafschap wil donderdagavond (20.45 uur) in het heenduel van de finaleronde in de play-offs bij Almere City FC een goede uitgangspositie creëren voor de return, zondag op De Vijverberg. ,,We gaan vol voor de overwinning’’, stelde trainer Henk de Jong woensdag na de afsluitende training.