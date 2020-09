‘Boem Boem’ Lieftink houdt klassieke schoenen voorlopig aan bij De Graafschap: ‘Eens kijken hoelang ik topscorer blijf’

DOETINCHEM - Elmo Lieftink was in het thuisduel met Roda JC (4-0 zege) de grote man bij De Graafschap. Met twee prachtgoals legde hij zaterdag de basis voor de eclatante overwinning. De clubtopscorer over zijn pareltjes, rare voeten en klassieke voetbalschoenen.