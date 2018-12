Boezemvrienden Tutuarima en Foor zijn voor even vijanden in clash tussen De Graafschap en Vitesse

Ze kennen elkaar dan al lang. Tutuarima, geboren in Velp, groeit in Elst op in dezelfde buurt als de familie van Foor. ,,Op verjaardagen zagen we elkaar. Toen we een jaar of zes waren, gingen we al de straat op om samen te voetballen”, zegt de verdediger van de Doetinchemse club. ,,Ik mocht hem helemaal niet, Jordy was echt een rotkind”, voegt zijn maatje schaterlachend toe.