De Graafschap speelt Excelsior van het veld, maar maakt het zichzelf onnodig moeilijk

In vergelijking met de verloren wedstrijd bij Jong AZ (2-1) van afgelopen maandag voerde De Graafschap-trainer Reinier Robbemond twee wissels door. Mees Kaandorp, die maandag in Wijdewormer slecht inviel voor Danny Verbeek, raakte zijn plaats als rechtsbuiten kwijt aan Hicham Acheffay. Verder ontbrak de geblesseerde Johnatan Opoku. Hij werd op het middenveld vervangen door Jesse Schuurman.

Vizier niet op scherp

Volledig scherm Hicham Acheffay aan de bal tegen Excelsior. © Pro Shots / Stefan Koops Het zorgde niet voor onwennigheid, want De Graafschap was de eerste helft superieur aan de verrassende runner-up Excelsior. De Rotterdammers werden compleet zoek gespeeld. Kansen waren er ook volop voor Rick Dekker, Jeffry Fortes en de uitstekende basisdebutant Hicham Acheffay. Telkens hadden ze het vizier niet op scherp staan of vonden ze doelman Stijn van Gassel op hun weg.



Door het gebrek aan koelbloedigheid ging De Graafschap na 45 minuten niet met een dikke voorsprong richting de kleedkamer, maar met een 0-0 tussenstand.

Robbemond bracht in de rust de 17-jarige Winterswijker Philip Brittijn in het veld voor Rick Dekker en hoopte zo nog meer druk op de Rotterdamse goal te krijgen. Na 54 minuten was het dan zo ver. Verdediger Jasper van Heertum, mee naar voren gekomen bij een hoekschop, kreeg de bal achter Van Gassel: 1-0.

Nagenieten was er niet bij voor de supporters, want twee minuten later stond het plots 1-1. De eerste keer dat Excelsior voor het doel van Jurjus kwam, was het meteen raak door Marouan Azarkan: 1-1.

Helpende hand

Ex-Graafschapper Sven Nieuwpoort bood echter de helpende hand. De verdediger van Excelsior speelde de bal in de 67ste minuut te kort terug, waarna topscorer Joey Konings (3 goals) Van Gassel met een stiftje verschalkte: 2-1. Tien minuten later zorgde middenvelder Elmo Lieftink met een prachtige vrije trap voor de beslissing: 3-1.



Met 12 punten uit 7 duels is De Graafschap nu terug in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie.

Volledig scherm Elmo Lieftink (links) viert zijn rake vrije trap: 3-1 voor De Graafschap. © Pro Shots / Stefan Koops

