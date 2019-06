Breinburg keert terug bij De Graafschap

update NEC en De Graafschap spelen geen wedstrij­den tijdens interland­we­ken

13 juni NIJMEGEN/DOETINCHEM - NEC heeft bij de KNVB aangegeven komend seizoen niet te willen spelen tijdens interlandweekeinden. Diezelfde wens is ook door De Graafschap uitgesproken richting de voetbalbond. Tot nu werd er in de eerste divisie op vrijdag gewoon een programma afgewerkt als het Nederlands elftal en Jong Oranje die week in actie kwamen.