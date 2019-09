Breinburg verwacht voor De Graafschap een zware kluif in De Goffert

DOETINCHEM - De Graafschap stapt als favoriet de Gelderse clash met NEC in. Maar Gregor Breinburg, terug in de basis bij de Doetinchemse eerstedivisionist, waakt voor hoogmoed tegen zijn oude club.

Ontspannen en vol vertrouwen leeft De Graafschap toe naar het uitduel met NEC. De stemming in de selectie is opperbest. De Doetinchemse club heeft ook alle reden opgewekt te zijn: met dertien punten uit vijf duels staan de Superboeren aan kop in de eerste divisie.

Maar, los van de resultaten, is er nog genoeg werk aan de winkel. Het spel van De Graafschap laat veel te wensen over. Het meest recente bewijs ligt op De Vijverberg, waar de Doetinchemse club vrijdag tegen Jong Ajax (3-2 zege na een 0-2 achterstand) met een wonderlijke comeback puntenverlies heeft voorkomen. ,,Ik vond het mooi te zien dat we als ploeg ook veerkracht kunnen tonen’’, zegt Breinburg (28), tegen Jong Ajax uit voorzorg aan de kant gehouden na zijn interlandtrip met Aruba.

Quote Het spel moet een stuk beter, het gaat allemaal niet vanzelf Gregor Breinburg, middenvelder De Graafschap

Kritisch

,,Dat zegt iets over de spirit van de ploeg. Maar we moeten kritisch blijven. Het spel moet een stuk beter, het gaat allemaal niet vanzelf. Veel teams stellen zich op ons in, dat is lastig. Met NEC krijgen we ook een zware kluif. Wij moeten meteen bij de les zijn om problemen te voorkomen.’’

Volledig scherm Gregor Breinburg droeg vier jaar het shirt van NEC. © Henk Jan Dijks Breinburg vormt daarbij een belangrijke schakel. De controleur, die tegen NEC terugkeert in de basis, geldt na een moeizaam jaar bij Sparta nu als een steunpilaar en balansbewaker op het middenveld van De Graafschap. ,,De prestaties zijn voorlopig goed. Maar ik vind dat je nooit tevreden mag zijn, het kan altijd beter. Zelf moet ik dwingender worden aan de bal.’’

Quote Dit zijn wedstrij­den waarin we kunnen laten zien waar we staan. Het leeft enorm Mike Snoei, trainer De Graafschap Het uitduel bij NEC heeft voor Breinburg, die vandaag zijn 28ste verjaardag viert, een bijzonder tintje. De middenvelder heeft vanaf 2014 vier jaar voor de Nijmeegse club gevoetbald. Hij heeft in De Goffert pieken en dalen meegemaakt, van een kampioenschap tot een degradatie. ,,Ik ken ook nog veel mensen bij de club. Dat maakt het speciaal terug te keren.’’

Hamdaoui

Waar Breinburg terug is, staat er een groot vraagteken achter de naam van Mohamed Hamdaoui. De vleugelaanvaller heeft knieklachten overgehouden aan het duel met Jong Ajax. Bij afwezigheid van Hamdaoui keert Jordy Thomassen vermoedelijk terug in de basis. Maar trainer Mike Snoei, die zich in nevelen hult over zijn opstelling, kan er ook voor kiezen Stef Nijland als ‘valse’ rechtsbuiten te posteren.