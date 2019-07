Burgzorg verruilt De Graafschap voor Spezia

De Graafschap en Spezia hebben overeenstemming bereikt over de transfer. Burgzorg kwam zelf eerder in de week al tot een akkoord met zijn nieuwe werkgever. Met de overgang van de Amsterdammer, die een doorlopend contract tot medio 2020 had, is naar verluidt een kleine vier ton gemoeid. De Doetinchemse eerstedivisionist heeft ook een doorverkooppercentage bedongen.

De Graafschap pikte Burgzorg in 2015 op bij de amateurs van Zeeburgia in zijn woonplaats, nadat hij zichzelf had aangemeld voor een talentendag. De aanvaller maakte via de A-jeugd en het Doetinchemse beloftenteam begin 2018 de overstap naar het eerste elftal. Zijn doorbraak beleefde hij afgelopen seizoen na de winterstop. De aanvaller kwam in de eredivisie tot 26 optredens en scoorde daarin vijf keer.