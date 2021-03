Captain Van de Pavert prijst teamgeest De Graafschap na roerige week: ‘Juiste antwoord gegeven’

,,Het ging heel moeizaam”, erkende Van de Pavert (29). ,,Maar we hebben gewonnen, dat was het enige dat telde. De afgelopen week kostte veel energie. Negatieve energie. Daarom was de ontlading ook zo groot, op het veld en in de kleedkamer.”



De transfer van Seuntjens naar NAC, concurrent in de promotiestrijd, hield de gemoederen de hele week bezig bij de Doetinchemse eerstedivisionist. Ook binnen de spelersgroep, zei Van de Pavert. ,,We hebben veel over de situatie gesproken. Onderling. Met Ralf erbij. Het was geen fijne week, je praat liever over voetbalzaken. Maar dit hoort er soms ook bij.”