Cas Peters heeft nog hoofdpijn van ‘moeder aller scrimmages’ bij De Graafschap-PSV

Wat hij zich herinnert van de laatste ontmoeting tussen De Graafschap en PSV op De Vijverberg? Cas Peters schiet spontaan in de lach. ,,Het was een krankzinnige avond, een totale chaos”, doelt de oud-speler van De Graafschap op het scoreverloop tijdens het memorabele duel van 31 oktober 2015 (3-6).

De Doetinchemse eredivisionist knokt zich na een 3-0 achterstand terug tot 3-3. De Vijverberg ontploft. Na de 3-4 van de Eindhovenaren leidt een bizarre scrimmage, met zes doelpogingen van De Graafschap in amper vijftien seconden, wonderbaarlijke niet tot de 4-4.

Out

Volledig scherm Terwijl Cas Peters van De Graafschap roerloos op het gras ligt, zien Youssef El Jebli (20) en Vincent Vermij (rechts) hoe PSV’er Joshua Brenet de bal wegschiet. © Peter Lous Peters (25) maakt zelf alleen het eerste deel van de scrimmage bewust mee. De aanvaller krijgt de bal bij de tweede doelpoging - een kiezelhard schot van ploeggenoot Bryan Smeets - vol op zijn hoofd. Hij gaat ‘out’ en blijft roerloos in het vijandelijke strafschopgebied liggen. Om hem heen gaat de schiettent door. De bal rolt in alle hectiek zelfs nog even over zijn rug. Maar Vincent Vermeij, Alexander Bannink én Youssef El ­Jebli slagen er niet in PSV-doelman Jeroen Zoet te passeren.

De brancard komt tevoorschijn, maar Peters verlaat uiteindelijk op eigen benen en onder luid applaus het veld. ,,Pas toen de fysiotherapeut bij me was, kwam het bewustzijn terug”, memoreert de geboren Oldenzaler. ,,Vanaf die klap wist ik niets meer. Ik heb de afloop van de scrimmage pas later op televisie gezien. Als ik nu naar de beelden kijk, krijg ik er nog hoofdpijn van. Ik zag de bal te laat aankomen, het was een enorme dreun. Ik heb er gelukkig geen schade aan overgehouden. Na een paar dagen stond ik weer op het veld.”

Ommekeer

De nederlaag tegen PSV leidt eerst tot teleurstelling. Maar de comeback geeft ook vertrouwen. ,,Die wedstrijd voelde een beetje als een ommekeer. Als de 4-4 was gevallen, hadden we gewonnen. We creëerden in die fase meer kansen dan PSV”, zegt de aanvaller, afgelopen seizoen gepromoveerd met FC Emmen en nu actief bij FC Volendam. ,,Na de winterstop begon het steeds beter te draaien. We pakten veel punten, vooral in thuisduels.”

De opmars na de winterstop is niet genoeg om degradatie te voorkomen. In het voorjaar van 2016 krijgt Peters te horen dat De Graafschap niet met hem verder wil. Maar ruim twee jaar later spreekt de aanvaller nog steeds van een ‘toptijd’ in de Achterhoek.

Collectief