Chagrijn en frustratie bij De Graafschap na eerste nederlaag

Wekenlang was het de vraag wanneer De Graafschap zijn eerste competitienederlaag zou lijden. En hoe zouden trainer Mike Snoei en zijn spelers daar dan op reageren? Het antwoord lag maandagavond op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer, waar het Alkmaarse beloftenteam in speelronde zestien een einde maakte aan de ongeslagen serie van de Superboeren.



Snoei en zijn manschappen verlieten na het echec met bedrukte gezichten het strijdtoneel. In de kleedkamer vielen al snel de eerste verwijten. De eerste competitienederlaag kwam keihard aan en zorgde voor een mineurstemming.



,,Logisch toch? Het was voor ons een heel teleurstellende avond”, zei Snoei. ,,We mogen elkaar ook best even de waarheid vertellen.”