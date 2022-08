Competitieduels tussen De Graafschap en Telstar in teken van eerste editie Kist Cup

DOETINCHEM - De wedstrijden dit seizoen tussen De Graafschap en Telstar in de Keuken Kampioen divisie staan in het teken van de eerste editie van de Kist Cup. Beide clubs brengen daarmee een eerbetoon aan wijlen Simon Kistemaker.

Kistemaker overleed afgelopen november op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij was in het verleden zowel trainer van De Graafschap als Telstar en maakte zich mateloos populair bij de supporters. Onder leiding van Kistemaker werd De Graafschap in 1991 ongeslagen kampioen van de eerste divisie.

De Kist Cup wordt gespeeld over twee wedstrijden tussen De Graafschap en Telstar in de Keuken Kampioen Divisie en op basis van het onderlinge resultaat wordt de winnaar uitgeroepen. Telstar-De Graafschap wordt gespeeld op 1 september en De Graafschap-Telstar is op 3 februari.

Voor de wedstrijd worden diverse activiteiten georganiseerd zoals een veiling met items van beide clubs, de verkoop van Kist Cup-merchandise en een voorwedstrijd door oud-teams van De Graafschap en Telstar. Alle opbrengsten komen ten goede aan Support Casper en worden ingezet voor onderzoek naar alvleesklierkanker.

Aanvangstijdstip

Het aanvangstijdstip van Telstar-De Graafschap op donderdag 1 september blijft staan op 20.00 uur. De KNVB was van plan om het duel te verplaatsen naar 18.45 uur, maar de voetbalbond zag daar op verzoek van De Graafschap van af.

,,We kregen het bericht over de wijziging in de aanvangstijd binnen en begrepen direct de bezwaren die onze supporters hierbij hadden”, zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. ,,Hierop hebben we de afgelopen dagen veelvuldig contact gezocht met de KNVB. In verschillende gesprekken hebben wij onze bezwaren aangegeven en verzocht om de aanvangstijd te laten staan op 20.00 uur.”

,,We zijn tevreden en blij dat de KNVB dit verzoek gehonoreerd heeft zodat we deze wedstrijd toch om 20.00 uur van start gaat. Dit geeft onze supporters net wat meer ruimte om toch de reis naar Velsen-Zuid te maken en zo onze selectie te ondersteunen.”

De Graafschap en Telstar zouden aanvankelijk op 23 juli een oefenwedstrijd tegen elkaar spelen ter nagedachtenis aan Kistemaker, maar toen kwam de organisatie niet rond. Nu is met de onderlinge ontmoetingen in de Keuken Kampioen divisie alsnog een alternatief gevonden.