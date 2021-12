Corona zorgt voor onzekerheid bij De Graafschap: Van Heertum en Haen vraagtekens voor duel met Jong PSV

Verdediger Van Heertum ontbrak vorige week vrijdag tegen Jong Ajax (1-3 nederlaag) al, nadat hij positief was getest. Bij spits Haen werd zijn besmetting enkele dagen later geconstateerd.

Elmo Lieftink ontbreekt hoe dan ook in Eindhoven. De middenvelder, gepasseerd tegen Jong Ajax, kampt met buikgriep. Danny Verbeek is nog herstellende na een langdurige schouderblessure.

Slechte serie tegen beloftenteams

,,De resultaten tegen de beloftenteams zijn zeer teleurstellend”, zegt Robbemond. ,,Of ik daar een verklaring voor heb? Dat zijn eigenlijk drie verschillende verhalen, want de wedstrijden dit seizoen waren heel verschillend. Tegen Jong Ajax vond ik ons in de eerste helft vooral niet goed drukzetten. Na rust ging dat veel beter en was het eigenlijk wachten op de 2-1 voor ons, maar uiteindelijk kregen wij de 1-2 om de oren.”