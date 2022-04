Cracks van weleer inspireren De Graafschap tot gelijkspel tegen koploper FC Emmen

Konings profiteert bij De Graafschap van ‘wurgcon­tract’ Hendriks; Van de Pavert op tijd fit voor duel met FC Emmen

DOETINCHEM - Joey Konings keert vrijdagavond in het thuisduel met koploper FC Emmen (20.00 uur) terug in het basiselftal van De Graafschap. De spits profiteert bij de Doetinchemse eerstedivisionist van het ‘wurgcontract’ van Sam Hendriks. De Cambuur-huurling belandt op de bank vanwege de opmerkelijke clausule in zijn verbintenis.

