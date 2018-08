Culttrainer Kistemaker: ‘Vijverberg kan bepalend zijn in overlevingsstrijd De Graafschap’

Simon Kistemaker was twee weken geleden getuige van de sensationele zege van De Graafschap op Feye-noord (2-0). De culttrainer herleefde oude tijden op een ‘kats uutverkochte’ Vijverberg. ,,Ik kom niet vaak meer in het stadion, maar de supporters en sfeer veranderen nooit. De wederzijdse betrokkenheid is geweldig’’, zegt de 77-jarige oud-trainer van de Doetinchemse eredivisionist.