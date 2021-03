De Graafschap-aanvaller Seuntjens praat niet met de media op weg naar kraker tegen NAC Breda

Melvin Platje behoedt De Graafschap op valreep voor nieuwe domper tegen FC Eindhoven

7 maart DOETINCHEM - De Graafschap is dankzij Melvin Platje ontsnapt aan een nieuwe domper in de eerste divisie. De aanvaller, gehuurd van Bali United, bezorgde de Doetinchemse club zondagavond in het foutenfestival tegen FC Eindhoven met een doelpunt in blessuretijd een zwaarbevochten zege: 1-0.