De Graafschap al vroeg op voorsprong tegen Jong PSV: 2-1

De Graafschap met Van Diermen tegen Jong PSV

19:06 DOETINCHEM – Kevin van Diermen begint vanavond (20.00 uur) in de basis bij De Graafschap in het thuisduel met Jong PSV. De centrumverdediger is de vervanger van de geschorste aanvoerder Sven Nieuwpoort. Van Diermen krijgt de voorkeur boven Bart Straalman.