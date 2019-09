De Graafschap als dé titelkandidaat: nu nog gaan sprankelen

Mike Snoei laat er geen misverstanden over bestaan. De goedgebekte trainer gaat met De Graafschap, na de pijnlijke degradatie van vorig seizoen, voor de titel in de eerste divisie. Het liefst met extreem aanvallend voetbal.



De torenhoge ambities brengen veel druk met zich mee. Maar de voortekenen beloven veel goeds. De Doetinchemse club is na vier speelronden de trotse koploper, met tien punten en geen tegendoelpunt.



Zo opportunistisch als de voetbalwereld is, krijgt technisch manager Peter Hofstede nu veel lof toegezwaaid. Hofstede, wiens contract afgelopen seizoen ondanks veel kritiek en gemaakte fouten met een jaar is verlengd, verdient ook de credits.



De Oosterbeker kan terugzien op een goede transferperiode. De verkoop van Delano Burgzorg en Youssef El Jebli heeft De Graafschap zo’n 6,5 ton aan transfersommen opgeleverd.