De Graafschap begint thuis tegen Feyenoord, Vitesse ontvangt FC Groningen

De Graafschap-trai­ner De Jong: Fantasti­sche competitie­start

10:47 DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong is blij met de competitiestart van zijn ploeg. De Doetinchemse club begint de eredivisie, volgens het eerste conceptprogramma, op zondag 12 augustus (14.30 uur) thuis tegen Feyenoord en gaat een week later op bezoek bij NAC Breda. ,,Mooier kan niet, fantastisch dat we thuis beginnen’’, vindt De Jong.