De Graafschap belegt trainingskamp op De Wageningse Berg

De Graafschap gaat verder zonder hoofdscout; Powel terug naar klankbord­groep

26 juni DOETINCHEM - Berry Powel is niet langer de hoofdscout van De Graafschap. De Doetinchemse eerstedivisionist gaat voorlopig verder zonder coördinator scouting, nu in coronatijd nog onduidelijk is of scouts komend seizoen voetbalwedstrijden mogen bezoeken.