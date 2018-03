De Graafschap bezint zich op aangifte tegen fans van Go Ahead Eagles

,,Maar één ding is zeker; je blijft als supporter van het veld én de spelers af. Dat was twee jaar geleden al zo (toen vielen supporters van De Graafschap spelers van GA Eagles aan) en nu nog steeds. We gaan er maandag over praten en zullen ook contact zoeken met Go Ahead Eagles. Ik heb gezien dat hun stewards er ook alles aan hebben gedaan om dit te voorkomen.’’



Dat spelers van De Graafschap pal naast de harde kern van GA Eagles een feestje met de fans van hun club vierden, vindt Ostendorp niet vreemd. ,,Het zou de wereld op z'n kop zijn als dat niet zou mogen. De interactie tussen fans en de spelers is bij De Graafschap heel belangrijk. Als de spelers het publiek niet hadden bedankt, zou dat vreemd zijn.’’