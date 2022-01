De Graafschap bij basisdebuut Gravenberch ook niet langs Excelsior: 0-0

Ineens stond hij daar aan de aftrap in Kralingen. Een week nadat Gravenberch liet weten helemaal klaar te zijn met zijn reserverol, en hij tegelijkertijd zijn vertrekwens uitsprak, kreeg de spits zijn eerste basisplaats bij De Graafschap. Een kans waar de Amsterdammer na twintig optredens als invaller zelf al niet meer op had gerekend.



Gravenberch kreeg tegen Excelsior de voorkeur boven Devin Haen. De 17-jarige aanvaller haakte donderdag voortijdig af tijdens de training en was niet okselfris. Joey Konings, zijn andere concurrent, zat na een positieve coronatest nog in quarantaine.