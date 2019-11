De Graafschap blijft met simpele zege op Jong PSV in het spoor van koploper SC Cambuur

Breinburg na Aru­ba-trip tribune­klant bij De Graafschap: ‘Ik moet alleen iets verder vliegen’

16:07 DOETINCHEM - Na 34 (!) vlieguren, 180 speelminuten en wéér twee nederlagen met Aruba is Gregor Breinburg terug bij De Graafschap. Maar vanwege zijn interlandtrip is de middenvelder, tot zijn teleurstelling, vrijdagavond tribuneklant in de thuiswedstrijd tegen Jong PSV.