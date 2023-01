De Graafschap blijft ook in Almere ongeslagen in 2023

De Graafschap mist Önal tegen Almere City: ‘Dit wordt een behoorlij­ke uitdaging voor ons’

De Graafschap kan in de uitwedstrijd tegen Almere City niet beschikken over Basar Önal wegens ziekte. Trainer Adrie Poldervaart hoopt dat zijn ploeg kan laten zien dat de stijgende lijn is ingezet.

19 januari