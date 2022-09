De Graafschap boekt in 'Kist Cup’ tegen Telstar broodnodige eerste zege

De druk was toegenomen bij trainer Adrie Poldervaart en zijn spelers nadat uit de eerste vier duels slechts één punt was gepeurd. Bij Telstar moest op het kunstgras in Velsen-Zuid donderdag de eerste overwinning worden behaald om de beschamende achttiende plaats te verlaten.

Telstar-trainer Mike Snoei verraste Poldervaart door voor het eerst dit seizoen in een 4-3-3-opstelling te spelen, in plaats van 5-3-2. Na een afwachtend eerste kwartier nam Telstar steeds meer het initiatief, zonder dat dit tot echt grote kansen leidde. Alleen Cain Seedorf had in de eerste helft met het hoofd kunnen scoren en tevens claimde Seedorf een strafschop die hij niet kreeg van arbiter Gerrets.