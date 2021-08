De Graafschap boekt in Maastricht eerste zege van het seizoen

Het was een steun in de rug voor de nieuwe trainer Reinier Robbemond. Hij wil De Graafschap op een volstrekt andere wijze laten voetballen dan zijn voorganger Mike Snoei. Op een manier die veel moeilijker is, omdat iets creëren nu eenmaal veel lastiger is dan tegenhouden en de lange bal spelen.



Maar je moet er wel de tijd voor krijgen. En hoe meer punten, hoe meer tijd er is. Peter Bosz liet De Graafschap in zijn eerste maanden als trainer in Doetinchem in 2002 prachtig voetbal spelen, maar ging noodgedwongen over op ‘boerenkoolvoetbal’ toen de degradatiezorgen steeds groter werden. En uiteindelijk werd ontslag het lot van Bosz.