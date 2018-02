De Graafschap boekt moeizame zege op Helmond Sport

Jong De Graafschap in slotfase onderuit bij Hercules

18 februari UTRECHT – Jong De Graafschap is er niet in geslaagd de knappe overwinning van vorige week op Jong Vitesse (3-0) een goed vervolg te geven. Het Doetinchemse beloftenteam ging zondagmiddag in de blessuretijd onderuit bij het Utrechtse Hercules: 2-1.