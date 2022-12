De Graafschap boekt verlies van 400.000 euro, voorzitter niet in paniek

,,We hebben over afgelopen seizoen een verlies van 400.000 euro geleden”, vertelt voorzitter Martin Mos. ,,Dat is vervelend, maar ook niet dramatisch. We hebben te maken met het terugbetalen van de NOW-regeling (staatshulp in de coronatijd, RW) en we hebben te maken met een afvloeiingsregeling voor de trainer (Reinier Robbemond, RW). We hebben nu een klein negatief eigen vermogen, maar we staan er financieel heel aardig voor. Daar maak ik me geen zorgen over, al moeten we geen gekke dingen doen.”